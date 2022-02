Marchetti | “Meret? Rinnoverà solo ad una condizione”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il futuro del portiere in azzurro non dipendedai soldi Luca, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ilnapolionline : Marchetti, giornalista: 'Vice Meret? Prenderei Consigli o Mirante' - - Alessandrolux : Marchetti: “Meret rinnova se sarà il numero uno del Napoli del futuro. Fabian? Situazione difficile adesso” – Footb… - Alessandrolux : Marchetti: “Meret rinnova se sarà il numero uno del Napoli del futuro. Fabian? Situazione difficile adesso” - Alessandrolux : Marchetti: “Meret rinnova se sarà il numero uno del Napoli del futuro. Fabian? Situazione difficile adesso” - - MundoNapoli : Luca Marchetti: “Rinnovi Napoli? I casi più importanti sono quelli di Meret e Mertens” -

Ultime Notizie dalla rete : Marchetti Meret

...tema di rinnovo c'è anche la situazione relativa a. Il giovane portiere ha trovato poco spazio, con Ospina che spesso gli è stato preferito. A fare il punto della situazione è Luca...RinnovoEcco le parole di: "Sui rinnovi i casi più importanti sono quelli die Mertens. Gli altri vengono più da sé, penso che questi due siano asset più importanti. Da quanto ...Sono tanti i calciatori in scadenza di contratto in casa Napoli, tra cui anche Alex Meret. Come riportato dal giornalista di Sky Luca Marchetti ai microfoni di Radio Marte, il portiere azzurro sarebbe ...Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. Nel corso del suo intervento ha parlato del futuro ...