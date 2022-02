La truffa su Linkedin che arriva in mail: «ci sono persone che stanno guardando il tuo profilo» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non c’è un collegamento tra alcune mail truffa che stanno arrivando a diversi utenti e una effettiva ricerca di lavoro su Linkedin. Tra tutte le truffe e tutti i tentativi di phishing che vengono disseminati online, giocare con l’illusione delle persone che inseguono un posto di lavoro è davvero di cattivo gusto. Nei giorni scorsi, avevamo già parlato della Polizia Postale che aveva segnalato truffe legate a presunte offerte di lavoro personalizzate (basate soltanto sui profili Linkedin degli utenti e sulle loro competenze) che poi si completavano in un vero e proprio furto ai danni della vittima (a cui si chiedeva una sorta di deposito cauzionale per utilizzare degli strumenti aziendali che mai sarebbero arrivati a casa sua). Oggi, invece, ci tocca ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non c’è un collegamento tra alcunechendo a diversi utenti e una effettiva ricerca di lavoro su. Tra tutte le truffe e tutti i tentativi di phishing che vengono disseminati online, giocare con l’illusione delleche inseguono un posto di lavoro è davvero di cattivo gusto. Nei giorni scorsi, avevamo già parlato della Polizia Postale che aveva segnalato truffe legate a presunte offerte di lavoro personalizzate (basate soltanto sui profilidegli utenti e sulle loro competenze) che poi si completavano in un vero e proprio furto ai danni della vittima (a cui si chiedeva una sorta di deposito cauzionale per utilizzare degli strumenti aziendali che mai sarebberoti a casa sua). Oggi, invece, ci tocca ...

Advertising

giornalettismo : Se c'è una cosa che è davvero di pessimo gusto è quella di cercare di rubare dati personali degli utenti, cavalcand… - mariopaps : Arriva dagli Usa la clamorosa notizia di due infermiere di New York arrestate per una truffa sul Covid da milioni d… - like_above : Io battezzata col fuoco perché sono appena cascata in una truffa di lavoro di linkedin quindi che bello!!!!! - FBussoletti : #cybercrime, la campagna di #sextortion a tema Europol si evolve. Alle mail, arrivate anche in #Italia, ora sono al… - Viciupacciu : RT @enrico_scarsi: Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa UN LINK DA NON CLICCARE L'ultima truffa che mi è arrivata direttamen… -

Ultime Notizie dalla rete : truffa Linkedin Truffe online: ecco come difendersi da quelle più frequenti La truffa però si può basare anche sul click di un link: questa operazione determina la cessione ...per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (...

Truffe nel salernitano: l'allarme lanciato dal comitato civico Dragonea Un'altra truffa, intanto, è stata registrata a Cava de' Tirreni, dove i malviventi sono riusciti a ...condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (...

Phishing di Linkedin, la mail truffa da non aprire | Giornalettismo Giornalettismo.com Truffe online: ecco come difendersi da quelle più frequenti Scienza e Tecnologia - Ciò ha sicuramente reso la nostra vita molto più agevole, ma dall'altra parte ha aperto alla possibilità di imbattersi in molte più truffe rispetto al passato. Ad oggi, si ...

Argentina, accordo avvelenato con il Fmi Fernández annuncia la ristrutturazione del debito concordata con il Fondo, da approvare in parlamento. Il Paese si prepara alla protesta ...

Laperò si può basare anche sul click di un link: questa operazione determina la cessione ...per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su(...Un'altra, intanto, è stata registrata a Cava de' Tirreni, dove i malviventi sono riusciti a ...condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su(...Scienza e Tecnologia - Ciò ha sicuramente reso la nostra vita molto più agevole, ma dall'altra parte ha aperto alla possibilità di imbattersi in molte più truffe rispetto al passato. Ad oggi, si ...Fernández annuncia la ristrutturazione del debito concordata con il Fondo, da approvare in parlamento. Il Paese si prepara alla protesta ...