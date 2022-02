Iscrizioni scuola 2022/23, domande entro le 20 di domani 4 febbraio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Scadono alle ore 20 di domani 4 febbraio i termini per le Iscrizioni all'anno scolastico 2022/23, dopo la proroga del 28 gennaio per il ”protrarsi dell’emergenza epidemiologica’‘ e delle connesse difficoltà che possono aver avuto le famiglie nell’effettuare, dunque, le Iscrizioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) Scadono alle ore 20 dii termini per leall'anno scolastico/23, dopo la proroga del 28 gennaio per il ”protrarsi dell’emergenza epidemiologica’‘ e delle connesse difficoltà che possono aver avuto le famiglie nell’effettuare, dunque, le. L'articolo .

