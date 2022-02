Cosa sappiamo dell'operazione delle forze speciali americane in Siria (Di giovedì 3 febbraio 2022) La tv satellitare al Jazeera cita fonti dell’opposizione Siriana per sostenere che questa notte c’è stato un raid delle forze speciali americane contro il leader dello Stato islamico, Abu Ibrahim al Qurashi, che nel 2019 ha rimpiazzato il precedente leader Abu Bakr al Baghdadi. Non si sa se i soldati americani sono riusciti davvero a trovare il capo del gruppo terroristico. Secondo il Wall Street Journal il presidente americano, Joe Biden, parlerà dell’operazione nella mattinata americana. Questa notte fra l’una e le tre ora locale squadre delle forze speciali americane sono scese da elicotteri nel villaggio di Atmeh, in Siria, a pochissima distanza ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 3 febbraio 2022) La tv satellitare al Jazeera cita fonti’opposizionena per sostenere che questa notte c’è stato un raidcontro il leadero Stato islamico, Abu Ibrahim al Qurashi, che nel 2019 ha rimpiazzato il precedente leader Abu Bakr al Baghdadi. Non si sa se i soldati americani sono riusciti davvero a trovare il capo del gruppo terroristico. Secondo il Wall Street Journal il presidente americano, Joe Biden, parlerànella mattinata americana. Questa notte fra l’una e le tre ora locale squadresono scese da elicotteri nel villaggio di Atmeh, in, a pochissima distanza ...

