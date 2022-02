Calcio, Coppa d’Africa 2022: l’Egitto vola in finale. Camerun sconfitto ai rigori (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sarà Senegal-Egitto la finale della Coppa d’Africa 2022. Per i Faraoni sono ancora decisivi i calci di rigore, con Salah e compagni che mettono fine al sogno dei padroni di casa nella lotteria dal discetto. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari, l’eroe diventa Gabaski, mentre per il Camerun è una notte da incubo. Il primo squillo della partita è di Salah, ma il sinistro a giro del giocatore del Liverpool finisce sopra la traversa. Il Camerun sa di poter sfruttare le palle inattive e proprio da un Calcio d’angolo Ngadeu colpisce la traversa: stacco imperioso del difensore Camerunense, ma il legni della porta salvano Gabaski. Il Camerun domina nel primo tempo, ma non riesce a sfondare. Toko Ekambi è uno dei più attivi, ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sarà Senegal-Egitto ladella. Per i Faraoni sono ancora decisivi i calci di rigore, con Salah e compagni che mettono fine al sogno dei padroni di casa nella lotteria dal discetto. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari, l’eroe diventa Gabaski, mentre per ilè una notte da incubo. Il primo squillo della partita è di Salah, ma il sinistro a giro del giocatore del Liverpool finisce sopra la traversa. Ilsa di poter sfruttare le palle inattive e proprio da und’angolo Ngadeu colpisce la traversa: stacco imperioso del difensoreense, ma il legni della porta salvano Gabaski. Ildomina nel primo tempo, ma non riesce a sfondare. Toko Ekambi è uno dei più attivi, ma ...

