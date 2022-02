Biden e Macron uniti nel difendere la sovranità dell’Ucraina (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il presidente degli Stati uniti Joe Biden e il presidente francese Emmanuel Macron si sono impegnati a coordinare la loro risposta al rafforzamento militare russo al confine ucraino. Lo ha comunicato la Casa Bianca, dopo l’incontro fra i due. Dopo l’incontro con Biden, Macron non esclude una sua visita a mosca per cercare una soluzione diplomatica Macron non ha escluso una sua visita in Russia per cercare una soluzione diplomatica alla crisi. Il presidente francese e quello americano hanno inoltre ribadito il loro sostegno “alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina”. Macron e Biden si coordineranno sia sulle azioni diplomatiche in corso sia “sui preparativi per imporre costi economici rapidi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il presidente degli StatiJoee il presidente francese Emmanuelsi sono impegnati a coordinare la loro risposta al rafforzamento militare russo al confine ucraino. Lo ha comunicato la Casa Bianca, dopo l’incontro fra i due. Dopo l’incontro connon esclude una sua visita a mosca per cercare una soluzione diplomaticanon ha escluso una sua visita in Russia per cercare una soluzione diplomatica alla crisi. Il presidente francese e quello americano hanno inoltre ribadito il loro sostegno “allae all’integrità territoriale”.si coordineranno sia sulle azioni diplomatiche in corso sia “sui preparativi per imporre costi economici rapidi e ...

