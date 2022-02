Autobus del CTP fermi in deposito dal 20 dicembre (Di giovedì 3 febbraio 2022) I bus del CTP (Compagnia Trasporti Provinciali) sono fermi in deposito a Pozzuoli dal 20 dicembre. La Città Metropolitana aveva annunciato all’azienda l’avvio della risoluzione del contratto. Intanto nell’udienza di ieri 2 febbraio, il Giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Napoli ha rinviato alla prossima settimana la decisione di nominare uno o due commissari. I bus Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 3 febbraio 2022) I bus del CTP (Compagnia Trasporti Provinciali) sonoina Pozzuoli dal 20. La Città Metropolitana aveva annunciato all’azienda l’avvio della risoluzione del contratto. Intanto nell’udienza di ieri 2 febbraio, il Giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Napoli ha rinviato alla prossima settimana la decisione di nominare uno o due commissari. I bus Il Blog di Giò.

