Ascolti TV 2 febbraio, Flavio Insinna continua con Benedetta e la prof Roberta

Come sono andati gli Ascolti tv di ieri 2 febbraio? Partiamo dal preserale con la sfida tra i game show Rai e Mediaset. continuano a risultare assenti all'appello Samira e Andrea, mentre Roberta Morise non schioda da L'Eredità. La presenza di quest'ultima storica sembra fare bene all'auditel, infatti a guardare il programma di Flavio Insinna sono stati moltissimi spettatori. Vola anche l'auditel di Sanremo che fa meglio della prima puntata grazie anche alle presenze di Laura Pausini e Checco Zalone.

Ascolti TV ieri 2 febbraio, ancora più forte Sanremo con Laura Pausini

continua a dimostrarsi imbattibile il Festival di Sanremo che, anno dopo anno, non perde colpi. Amadeus, che attualmente non sta andando più in onda con Soliti Ignoti

