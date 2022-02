Tanti giocatori dal futuro incerto, ma solo uno è certo di restare a Napoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno fa luce sui diversi giocatori del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2022. Oltre a Lorenzo Insigne, già ufficializzato come nuovo calciatore del Toronto, tra sei mesi andranno in scadenza anche Mertens, Ospina, Ghoulam, Malcuit, Juan Jesus, Tuanzebe e Anguissa, seppur per motivi diversi tra loro. FOTO: Getty – Napoli Mertens Juan Jesus Ghoulam e Malcuit sono già praticamente certi di proseguire la carriera lontano da Napoli. Anche Ospina, stando al quotidiano, non avrebbe molte chances di proseguire la carriera in azzurro, mentre per Mertens la situazione è in costante divenire. Anche il contratto annuale di Juan Jesus è in scadenza a giugno, mentre a fine stagione scadrà il prestito di Tuanzebe. Al momento, dunque, l’unico quasi certo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno fa luce sui diversidelin scadenza di contratto a giugno 2022. Oltre a Lorenzo Insigne, già ufficializzato come nuovo calciatore del Toronto, tra sei mesi andranno in scadenza anche Mertens, Ospina, Ghoulam, Malcuit, Juan Jesus, Tuanzebe e Anguissa, seppur per motivi diversi tra loro. FOTO: Getty –Mertens Juan Jesus Ghoulam e Malcuit sono già praticamente certi di proseguire la carriera lontano da. Anche Ospina, stando al quotidiano, non avrebbe molte chances di proseguire la carriera in azzurro, mentre per Mertens la situazione è in costante divenire. Anche il contratto annuale di Juan Jesus è in scadenza a giugno, mentre a fine stagione scadrà il prestito di Tuanzebe. Al momento, dunque, l’unico quasi...

Advertising

SkySport : Via Vlahovic, restano tanti big ancora in scadenza nel 2023: quattro valgono più di lui #SkyCalciomercato… - ferny77528037 : @chicco_1990 @MaxSentenza @FrankRuJuve @DVercio @mikelelomb @frankleggiero @ilciccio67 @Charlito0374… - MadridCarlosE : RT @SkySport: Via Vlahovic, restano tanti big ancora in scadenza nel 2023: quattro valgono più di lui #SkyCalciomercato #Calciomercato #Sky… - CrapanzanoRobin : RT @SkySport: Via Vlahovic, restano tanti big ancora in scadenza nel 2023: quattro valgono più di lui #SkyCalciomercato #Calciomercato #Sky… - ShefLegacy : RT @SkySport: Via Vlahovic, restano tanti big ancora in scadenza nel 2023: quattro valgono più di lui #SkyCalciomercato #Calciomercato #Sky… -

Ultime Notizie dalla rete : Tanti giocatori Juventus, la provocazione: 'Servirebbe Andrea Pirlo' ...questione senza tanti giri di parole: 'Alla Juventus servirebbe convincere Pirlo a tornare a giocare, Zakaria è un mediano, manca ancora molto ai bianconeri. Dietro, soprattutto, ci sono giocatori ...

La guerra del golf: pioggia di soldi dall'Arabia, nasce la SuperLega? Perché quattro dei primi dieci giocatori più forti del mondo - e 20 dei primi 50 - si sono iscritti a un torneo che non dà punti né ... Per tutti un assegno con tanti zero. E per molti ci sarebbe anche ...

Tanti giocatori dal futuro incerto, ma solo uno è certo di restare a Napoli SpazioNapoli La Sampdoria punta un talento del milan: «C’è tanta concorrenza» Oltre a questi anche i club più importanti della Serie C hanno bussato per mostrare interesse, ma ho ritenuto che nessuna di queste offerte fosse congrua rispetto al valore del giocatore. Quindi ho ...

Palworld, tutto quello che sappiamo dell'interessante clone di Pokémon Un open world pieno di mostri da catturare, collezionare, combinare e crivellare di proiettili: no, non è il prossimo Leggende Pokémon, ma Palworld di Pocket Pair.. Tra i tanti, tantissimi cloni ...

...questione senzagiri di parole: 'Alla Juventus servirebbe convincere Pirlo a tornare a giocare, Zakaria è un mediano, manca ancora molto ai bianconeri. Dietro, soprattutto, ci sono...Perché quattro dei primi diecipiù forti del mondo - e 20 dei primi 50 - si sono iscritti a un torneo che non dà punti né ... Per tutti un assegno conzero. E per molti ci sarebbe anche ...Oltre a questi anche i club più importanti della Serie C hanno bussato per mostrare interesse, ma ho ritenuto che nessuna di queste offerte fosse congrua rispetto al valore del giocatore. Quindi ho ...Un open world pieno di mostri da catturare, collezionare, combinare e crivellare di proiettili: no, non è il prossimo Leggende Pokémon, ma Palworld di Pocket Pair.. Tra i tanti, tantissimi cloni ...