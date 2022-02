Shepard apre Womenlandia

Advertising

dinamo_sassari : La Dinamo conquista un altro successo pesante battendo la Magnolia Campobasso, grazie ai 51 punti in due del duo am… -

Ultime Notizie dalla rete : Shepard apre

Tiscali.it

... Parks e Nicolodi provano a ricucire lo strappo, Restivo si aggrappa alla(21 punti e 12 rimbalzi) ,che domina il pitturato e con una bomba in transizione costringe ancora il coach della ...Qui, però, Lucas e(67 punti in due alla sirena) firmano un parziale di 0 - 5 ed al 10' siamo 15 - 23. La seconda frazione sicon un doppio tecnico alla panchina Use ed uno 0 - 6 che non ...