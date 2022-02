Serra, l’arbitro di Milan-Spezia: «Rebic è partito con l’idea di strangolarmi, poi ha capito» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) l’arbitro Marco Serra, dopo diverse settimane, è tornato sugli episodi di Milan-Spezia. Il fischietto torinese si rese responsabile di un’interpretazione scorretta del regolamento: non concesse la regola del vantaggio e fischiò un fallo ai danni di Rebic a causa di un intervento di Bastoni. La palla però era già arrivata a Messias che l’aveva tradotta in rete. l’arbitro aveva già interrotto il gioco, il gol non poteva essere convalidato. L’intervista è stata concessa a Sky. Nella mia testa c’è probabilmente un errore di priorità: io mi concentro su Rebic e Bastoni che sta arrivando da dietro. Penso: se lo tocca è fallo. Sta tirando in porta, non può prendergli la porta senza fare fallo. Concentrandomi su quello mi perdo lo scenario completo, non vedo Messias che sta ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 febbraio 2022)Marco, dopo diverse settimane, è tornato sugli episodi di. Il fischietto torinese si rese responsabile di un’interpretazione scorretta del regolamento: non concesse la regola del vantaggio e fischiò un fallo ai danni dia causa di un intervento di Bastoni. La palla però era già arrivata a Messias che l’aveva tradotta in rete.aveva già interrotto il gioco, il gol non poteva essere convalidato. L’intervista è stata concessa a Sky. Nella mia testa c’è probabilmente un errore di priorità: io mi concentro sue Bastoni che sta arrivando da dietro. Penso: se lo tocca è fallo. Sta tirando in porta, non può prendergli la porta senza fare fallo. Concentrandomi su quello mi perdo lo scenario completo, non vedo Messias che sta ...

Advertising

SkySport : Serra, arbitro di Milan-Spezia a Sky: 'Ero frastornato, non vedo l’ora di tornare' ? ?? Oggi su Sky Sport 24 alle 12… - FabPluto : Quindi uno non sbaglia nulla secondo le regole e fanno tutto sto circo? Serra: 'Quella notte non ho dormito, ma ade… - sportli26181512 : Serra: 'Quella notte non ho dormito, ma adesso non vedo l'ora di arbitrare': Serra: 'Quella notte non ho dormito, m… - Wazza_CN : Ha finito l’arbitro Serra di scusarsi? La prossima volta invece di aver fretta di fare regali al Milan, aspetta la fine dell’azione - Gazzetta_it : Serra: 'Quella notte non ho dormito, ma adesso non vedo l'ora di arbitrare' -