Parla l’arbitro Serra: “Non vedo l’ora di tornare in campo. Ibra mi ha detto di reagire” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Non vedo l’ora di tornare in campo“. Parola di Marco Serra, l’arbitro di Milan-Spezia, noto per aver fermato il gioco un attimo prima del gol di Messias. Dalla vittoria dei rossoneri, si è passati alla sconfitta col gol beffa di Gyasi. Ai microfoni di Sky Sport, l’arbitro della sezione di Torino, ha raccontato le fasi successive al “maledetto” match del 17 gennaio. “Negli spogliatoi è passato prima Florenzi, affranto, che mi ha abbracciato. Poi sono arrivati Calabria, Theo e Diaz, che mi hanno detto ‘tirati sù, succede a tutti di sbagliare’. Anche Ibra mi ha fatto capire di ‘esser forte’ e di ‘dover reagire’. Mi ha fatto molto piacere, anche se ho realizzato il tutto il giorno dopo“, ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Nondiin“. Parola di Marcodi Milan-Spezia, noto per aver fermato il gioco un attimo prima del gol di Messias. Dalla vittoria dei rossoneri, si è passati alla sconfitta col gol beffa di Gyasi. Ai microfoni di Sky Sport,della sezione di Torino, ha raccontato le fasi successive al “male” match del 17 gennaio. “Negli spogliatoi è passato prima Florenzi, affranto, che mi ha abbracciato. Poi sono arrivati Calabria, Theo e Diaz, che mi hanno‘tirati sù, succede a tutti di sbagliare’. Anchemi ha fatto capire di ‘esser forte’ e di ‘dover’. Mi ha fatto molto piacere, anche se ho realizzato il tutto il giorno dopo“, ha ...

