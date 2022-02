Olimpiadi invernali 2022, dove vedere la partenza in linea femminile di biathlon (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sabato 19 febbraio si disputerà la prova della partenza in linea femminile di biathlon sulla distanza di 12,5 km alle Olimpiadi invernali 2022. Tra le favorite per la conquista di una medaglia ci sarà anche la nostra Dorothea Wierer. La fuoriclasse di Brunico, vincitrice di due medaglie di bronzo alle Olimpiadi (entrambe nella staffetta mista, a Sochi 2014 e a Pyeongchang 2018), è determinata a sfatare il tabù della medaglia d’oro in quel di Pechino. Agli ultimi Mondiali di Anterselva del 2020 è stata tra le protagoniste assolute, con 2 ori nelle prove di inseguimento e individuale. Nella Coppa del Mondo di quest’anno Dorothea Wierer è riuscita a salire sul podio due volte: la prima nella gara sprint di 7,5 km, dove ha chiuso al ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sabato 19 febbraio si disputerà la prova dellaindisulla distanza di 12,5 km alle. Tra le favorite per la conquista di una medaglia ci sarà anche la nostra Dorothea Wierer. La fuoriclasse di Brunico, vincitrice di due medaglie di bronzo alle(entrambe nella staffetta mista, a Sochi 2014 e a Pyeongchang 2018), è determinata a sfatare il tabù della medaglia d’oro in quel di Pechino. Agli ultimi Mondiali di Anterselva del 2020 è stata tra le protagoniste assolute, con 2 ori nelle prove di inseguimento e individuale. Nella Coppa del Mondo di quest’anno Dorothea Wierer è riuscita a salire sul podio due volte: la prima nella gara sprint di 7,5 km,ha chiuso al ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - Coninews : Talento intramontabile dello snowboard parallelo. Per Roland #Fischnaller quelle di #Beijing2022 saranno le seste O… - Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - tuttopuntotv : Olimpiadi invernali 2022, dove vedere la partenza in linea femminile di biathlon #olimpiadi #olimpiadi2022 #biathlon - Gazzetta_it : Olimpiadi, pattinaggio figura: ecco l'Italia per la gara a squadre #Beijing2022 -