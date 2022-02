Manila e Soleil | amicizia finita | “Tra noi c’è stata una roba fortissima”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Sorge e Katia Ricciarelli mi hanno sempre accusato di buonissimo”: con queste paroleNazzaro nella casa del Grande Fratello Vip 6 ancora una volta non nasconde la sua delusione in merito alla direzione del suo rapporto con l’influencer. L’ex miss Italia, nella conversazione con Alessandro Basciano, infatti si è sfogata in merito a questo suo stato d’animo e gli ha detto:e Katia mi hanno accusato sempre di buonismo, semplicemente perché riuscivo a stare anche con le ragazze. Basta avere un po’ di orecchio per ascoltare, non avere pregiudizi. Ho sentito parole bruttissime nei confronti di tutti qua dentro. Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip Il rapporto traNella casa del Grande Fratello Vip 6, l’allontanamento tra ...