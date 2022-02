Luca Argentero non sarà a ospite a Sanremo stasera: che cos’è successo? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’aveva tanto desiderato, ma questa volta non ce la farà. Luca Argentero non riuscirà ad essere presente a Sanremo 2022 questa sera. La notizia giunta poche ore fa ha lasciato i fan stupiti e delusi. Ma ormai data per certa. Infatti le informazioni giungono da fonti vicine. Leggi anche: Come vedere la replica di Sanremo 2022 Perché Luca Argentero non sarà ospite a Sanremo? Ma la motivazione per cui l’amato attore che interpreta Doc – nelle tue mani non sarà presente alla kermesse canora, è molto valida. Infatti purtroppo è morto il padre della moglie Cristina Marino. La compagna con la quale ha avuto la figlia Nina, è sua complice e grande sostenitrice, per questo dinanzi ad un dispiacere così grande, l’ex ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’aveva tanto desiderato, ma questa volta non ce la farà.non riuscirà ad essere presente a2022 questa sera. La notizia giunta poche ore fa ha lasciato i fan stupiti e delusi. Ma ormai data per certa. Infatti le informazioni giungono da fonti vicine. Leggi anche: Come vedere la replica di2022 Perchénon? Ma la motivazione per cui l’amato attore che interpreta Doc – nelle tue mani nonpresente alla kermesse canora, è molto valida. Infatti purtroppo è morto il padre della moglie Cristina Marino. La compagna con la quale ha avuto la figlia Nina, è sua complice e grande sostenitrice, per questo dinanzi ad un dispiacere così grande, l’ex ...

