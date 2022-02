L'oroscopo di Antonio Capitani, dal 2 all'8 febbraio 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Antonio Capitani legge le stelle per noi. Ecco, segno per segno, tutte le sue previsioni per la prossima settimana Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 febbraio 2022)legge le stelle per noi. Ecco, segno per segno, tutte le sue previsioni per la prossima settimana

Advertising

bumbum87710374 : @antoniocapitani Buongiorno Antonio, molto bello il tuo oroscopo, grazie - _perifattimiei : @deny_md88 Appena ti svegli è d’obbligo leggere l oroscopo di Antonio. Anche se la previsione è poco positiva ?? com… - Milenkovvvska7 : RT @softtlouie: oroscopo previsto per antonio: non hai speranza con jessica, marte dife fatti da parte #Jeru - softtlouie : oroscopo previsto per antonio: non hai speranza con jessica, marte dife fatti da parte #Jeru - AnnaTancredi2 : @antoniocapitani Grazie, Antonio capitani! Il tuo oroscopo è una nota di allegria giornaliera -