Grumo Nevano, donna di 24 anni trovata morta: potrebbe essere stata strangolata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cronaca di Napoli: i Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una 24enne in una casa di Grumo Nevano. Tragedia a Grumo Nevano, dove è stato ritrovato senza vita il corpo di una donna di 24 anni, Rosa Alfieri. Come riportato da "Il Mattino", la tragedia è

