Covid | Rasi | “A marzo basta quarantene | pandemia è ai titoli di coda”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – La quarantena per i vaccinati? “In pensione fra tre settimane”. La Dad a scuola? “Probabilmente non ha più senso, ma che almeno non duri più di 5 giorni”. Così Guidogià direttore generale dell’Ema e ora consigliere di Figliuolo, in un’intervista su ‘La Stampa’. Professore siamo aididell’epidemia? “Solo per scaramanzia dico che è possibile, ma sì, tutto sta andando verso quella direzione – risponde – Il rischio di nuove varianti in grado di generare nuove ondate è però insito nel fatto che nel mondo abbiamo ancora 2 milioni di infezioni al giorno. E il problema è la disomogeneità territoriale dei contagi. Se in Europa occidentale siamo intorno al 90% di vaccinati, ad Est abbiano aree al 40%. E se restano sacche così grandi dove il virus può facilmente circolare è difficile che non muti e non arrivi ...