Case popolari a Genova, è allarme inquilini abusivi. Crescono sgomberi e denunce (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'emergenza abitativa aggravata dalla pandemia, un'ottantina di nuovi casi a Rivarolo, Begato e Pra'. Il manager di Arte, Gallo: "Previsti a breve 39 sgomberi". Il sindacato inquilini: "Assegnazioni a rilento" Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'emergenza abitativa aggravata dalla pandemia, un'ottantina di nuovi casi a Rivarolo, Begato e Pra'. Il manager di Arte, Gallo: "Previsti a breve 39". Il sindacato: "Assegnazioni a rilento"

Ultime Notizie dalla rete : Case popolari Superbonus 110%: cambia ancora la scadenza! Le ultime! Ricordiamo che il Superbonus 110% potrà essere richiesto sia dagli amministratori o delegati di complessi residenziali o ex Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) , sia dai proprietari di villette o ...

Tomba recuperata in città: scoperta una targa Altra tomba a tholos di minori dimensioni si trova in Via Petrarca, nella curva dopo le case popolari, ostruita da erbacce."

Case popolari, allarme abusivi. Crescono sgomberi e denunce Il Secolo XIX Riqualificare le case popolari "Finanziamenti dalla Regione" Ci sono anche quattro Comuni dell’entroterra tra i beneficiari dei 50 interventi di riqualificazione di case popolari che la Regione ha annunciato a gennaio. "Sicuro verde e sociale: riqualificazione ...

Il vicesindaco leghista vive in una casa popolare: polemiche a Ferrara FERRARA - Non si placano a Ferrara le polemiche sulla figura del vicesindaco leghista, Nicola Lodi detto Naomo, che da anni abita in una casa popolare. Lunedì la questione è finita in Consiglio ...

