“Basta fare i bulli con Carola”: scoppia il caos ad Amici (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ad Amici è scoppiato il caos: nel daytime del 31 gennaio c’è stata un’accesa lite tra i ballerini. Il web è insorto e non si è risparmiato nei commenti riguardanti l’accaduto. Il daytime ha svelato una lite tra i ballerini. La discussione ha scatenato i commenti del web che si è stupito per la reazione di alcuni ballerini nei confronti di Carola. Amici, Carola-AltranotiziaLa lite tra i ballerini di Amici ha visto Carola attaccata da Christian che non è stato contento dei cambiamenti nelle sfide ed ha detto la sua senza mezzi termini. Ovviamente la ballerina seguita dalla maestra Celentano ha risposto all’allievo. Cosa è capitato? Amici, accesa lite tra i ballerini Amici si sta avviando al serale e ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Adto il: nel daytime del 31 gennaio c’è stata un’accesa lite tra i ballerini. Il web è insorto e non si è risparmiato nei commenti riguardanti l’accaduto. Il daytime ha svelato una lite tra i ballerini. La discussione ha scatenato i commenti del web che si è stupito per la reazione di alcuni ballerini nei confronti di-AltranotiziaLa lite tra i ballerini diha vistoattaccata da Christian che non è stato contento dei cambiamenti nelle sfide ed ha detto la sua senza mezzi termini. Ovviamente la ballerina seguita dalla maestra Celentano ha risposto all’allievo. Cosa è capitato?, accesa lite tra i ballerinisi sta avviando al serale e ...

Advertising

angelomangiante : #Nadal sulla soglia di sopportazione al dolore e alla sofferenza ha già scritto in vent'anni un trattato scientific… - lovely91lwt : namjoon non mi interessa sapere che tipo di esercizi devi fare basta - Movida2020 : Il mondo può restare fuori. Non accetto più nessuno che mi dica cosa o non debba fare. #Basta #fuori #zero… - mimolata : Per fare i soldi in questo paese di dementi basta essere come #Fiorello - martalamantide : Mi chiedo quindi: è veramente necessario inserire questa becera autoproclamazione all'urlo di 'abbasso Sanremo, bas… -