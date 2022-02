All'inizio della Spielwarenmesse Digital: annuncio dei vincitori del ToyAward (Di mercoledì 2 febbraio 2022) - Giocattoli premiati in cinque categorie di prodotti - Area speciale virtuale con tutti i vincitori e i nominati per i premi NORIMBERGA, Germania, 2 febbraio 2022 /PRNewswire/



