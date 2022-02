Algarve Cup 2022 | Bertolini | “Affronteremo delle squadre di prima fascia”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’Italia femminile di calcio è pronta a partecipare insieme a Portogallo, Danimarca, Norvegia e Svezia all’Cup. Il prestigioso torneo ad inviti andrà in scena tra il 16 ed il 23 febbraio nella regione portoghese. Il sorteggio si è tenuto questo pomeriggio. Le nostre ragazze esordiranno mercoledì 16 febbraio contro la Danimarca e poi sfideranno la Norvegia domenica 20 febbraio. I due incontri si giocheranno rispettivamente a Lagos e Faro. Leche nelle prime due partite avranno conquistano più punti si contenderanno il trofeo nella finalissima. Le altre tre si affronteranno in un mini triangolare – ogni incontro durerà 45 minuti – che decreterà i piazzamenti dal 3° al 5° posto. Questo il commento della ct azzurra Milena: “È un torneo prestigioso che ci darà l’opportunità di capire a che ...

A quasi due anni di distanza dall'ultima partecipazione, le Azzurre del calcio tornano protagoniste al torneo internazionale dell', in Portogallo, cui partecipano, oltre alla nazionale di casa, anche Danimarca, Norvegia e Svezia. Il sorteggio ha stabilito che la Nazionale guidata da Milena Bertolini esordirà il 16 ...... il 20 sfida con la Norvegia ROMA - Sono Italia, Portogallo, Danimarca, Norvegia e Svezia le nazionali che parteciperanno alla nuova edizione dell', il prestigioso torneo a inviti che si ...A quasi due anni di distanza dall'ultima partecipazione, le Azzurre del calcio tornano protagoniste al torneo internazionale dell'Algarve Cup, in Portogallo, cui partecipano, oltre alla nazionale di c ...Norvegia e Svezia le nazionali che parteciperanno alla nuova edizione dell'Algarve Cup, il prestigioso torneo a inviti che si disputerà dal 16 al 23 febbraio nella regione portoghese dell'Algarve.