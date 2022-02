2 febbraio 1997 … l’esordio di Candela con la Roma

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Gli appassionati di calcio italiani lo videro per la prima volta in Coppa Uefa il 10 settembre 1996, in una sfida tra Inter e Guingamp. E nell’estate ’99 sembrava a un passo dalla Beneamata, ma poi rimase e festeggiò il terzo scudetto della storia giallorossa e una Supercoppa italiana. Il 2di venticinque anni fa esordiva in Serie A Vincent, acquistato dalla. Nei campionati con il club capitolino saranno oltre 200 le presenze, con 14 reti. Il primo gol il 9 marzo, nella gara pirotecnica contro il Verona all’Olimpico: una doppietta per la precisione. Tre realizzazioni nel torneo dello scudetto, tra i quali la straordinaria conclusione al San Nicola di Bari. Negli anni allaè stato compagno di stanza di Francesco Totti e il 19 ...

