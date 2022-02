Usa: 2 morti in una rissa in Texas, tutte le carceri in lockdown (Di martedì 1 febbraio 2022) tutte le prigioni federali negli Stati Uniti sono state messe in lockdown dopo che due detenuti sono rimasti uccisi e e altri due gravemente in una rissa tra gang in Texas. Lo riporta la Bbc. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022)le prigioni federali negli Stati Uniti sono state messe indopo che due detenuti sono rimasti uccisi e e altri due gravemente in unatra gang in. Lo riporta la Bbc. Il ...

