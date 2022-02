Soleil Sorge in crisi nel post-puntata si scaglia contro Manuel e Clarissa

(Di martedì 1 febbraio 2022)pernelUn’altraparticolarmente tosta perieri sera. Questo perché la gieffina, al televoto con Giucas Casella e la rivale Delia Duran, si è ritrovata a dover rinunciare (almeno per ora) a concorrere per uno in finale. Il pubblico ha deciso di premiare infatti proprio la nemica L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

e Manila Nazzaro: nuovo scontro in diretta al Gf Vip L' amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Manila eè giunta ufficialmente al capolinea . "Offendi e ridicolizzi ...La modella mercherà davvero la porta rossa?Vs Manila, lite al GF Vip "Mi hai delusa!"/ Katia: "Non era vera amicizia" La delusione dinon è riuscita a trattenere la ...Soleil Sorge, dopo la puntata, si è sfogata con i suoi coinquilini in merito alla situazione che si è creata attorno a lei e Delia Duran: Qua dentro mezza casa non mi sopporta e ricevo da loro ...Ad amplificare la sofferenza di Delia è stata la lettera che Soleil Sorge ha scritto a Alex. Un mix di "ti lascio andare, ma ti voglio" che avrebbe messo in crisi qualsiasi donna che era già stata ...