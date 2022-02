Se non sapete chi è la moglie di Ciro Priello rimarrete senza fiato! E’ divina (Di martedì 1 febbraio 2022) Ciro Priello è il volto dei The Jackal, gruppo comico partenopeo, spassosissimo. Ma avete mai visto chi è la fidanzata? E’ incantevole e di una bellezza folgorante. Un grande protagonista dell’arte della risata, Ciro Priello ha regalato momenti esilaranti al pubblico e ai suoi più fedeli ammiratori, insieme ai suoi ‘compagni di avventura’ che costituiscono, appunto, The Jackal, prevalentemente realizzando video per Youtube, vantando più di 1 mln di iscritti. Ciro Priello-AltranotiziaNon solo le piattaforme digitali poiché anche il piccolo schermo per lui ormai non ha più segreti. Dopo la pubblicità del caffè, da lunedì 31 gennaio su Rai Uno è al suo primo debutto da conduttore nel programma Prima Festival, uno spazio di circa dieci minuti che, naturalmente, precede ... Leggi su altranotizia (Di martedì 1 febbraio 2022)è il volto dei The Jackal, gruppo comico partenopeo, spassosissimo. Ma avete mai visto chi è la fidanzata? E’ incantevole e di una bellezza folgorante. Un grande protagonista dell’arte della risata,ha regalato momenti esilaranti al pubblico e ai suoi più fedeli ammiratori, insieme ai suoi ‘compagni di avventura’ che costituiscono, appunto, The Jackal, prevalentemente realizzando video per Youtube, vantando più di 1 mln di iscritti.-AltranotiziaNon solo le piattaforme digitali poiché anche il piccolo schermo per lui ormai non ha più segreti. Dopo la pubblicità del caffè, da lunedì 31 gennaio su Rai Uno è al suo primo debutto da conduttore nel programma Prima Festival, uno spazio di circa dieci minuti che, naturalmente, precede ...

Ultime Notizie dalla rete : non sapete Commisso deluso: "Mi fermo per riflettere" Spero che qualcuno rifletta, oggi sapete chi c'è ma non sapete mai cosa vi può offrire il futuro". Dopo aver notato che, escluso un assessore, nessuna istituzione cittadina "ha preso posizione e sta ...

Rapina col coltello in stazione e botte ai carabinieri. A processo Durante tutta la permanenza in caserma il marocchino aveva continuato ad inveire e a minacciare i militari, dicendo: 'Vi ammazzo, vi sparo, non sapete chi sono, me la pagherete'. Nel frattempo la ...

Australian Open, Nadal dopo il successo su Medvedev: "Non sapete quanto ho combattuto per vincere questo 21° Slam" Eurosport IT Commisso deluso: "Mi fermo per riflettere" Spero che qualcuno rifletta, oggi sapete chi c'è ma non sapete mai cosa vi può offrire il futuro". Dopo aver notato che, escluso un assessore, nessuna istituzione cittadina "ha preso posizione e sta ...

COMMISSO/1, I pagliacci sono altri: zero sostegno Rocco Commisso durante la lunga intervista al sito ufficiale si è così espresso sullo striscione appeso a Ponte Vecchio che lo ritraeva come un pagliaccio: "Trovo incredbile ...

Durante tutta la permanenza in caserma il marocchino aveva continuato ad inveire e a minacciare i militari, dicendo: 'Vi ammazzo, vi sparo, non sapete chi sono, me la pagherete'. Nel frattempo la ...
Rocco Commisso durante la lunga intervista al sito ufficiale si è così espresso sullo striscione appeso a Ponte Vecchio che lo ritraeva come un pagliaccio: "Trovo incredbile ...