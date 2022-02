Sarà un derby 'Covid free': nessun positivo per Inter e Milan (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutti a disposizione? Quasi. Ma anche i pochi indisponibili per Inter - Milan di sabato (Correa, Kjaer e Ballo - Touré, con Ibrahimovic e Tomori in dubbio) saranno out per guai fisici che nulla hanno ... Leggi su gazzetta (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutti a disposizione? Quasi. Ma anche i pochi indisponibili perdi sabato (Correa, Kjaer e Ballo - Touré, con Ibrahimovic e Tomori in dubbio) saranno out per guai fisici che nulla hanno ...

Advertising

FcInterNewsit : ??? #Inzaghi è guarito: al derby ci sarà ???????? - capuanogio : ?? La #SerieA ripartirà dopo la sosta tornando alla capienza del 50%. Il derby #InterMilan sarà con 38.000 spettato… - nyepez : RT @Gazzetta_it: Sarà un derby 'Covid free': nessun positivo per Inter e Milan - Amesis1 : @MilanNewsit @lucaserafini4 a giugno è tardi! Si rischia di non andare in Champions e allora i Saches e i Botman no… - SimoNoveOtto : RT @Gazzetta_it: Sarà un derby 'Covid free': nessun positivo per Inter e Milan -