Sanremo 2022, Rettore rischia di spoilerare la canzone: Ditonellapiaga tappa il microfono in diretta (Di martedì 1 febbraio 2022) Tra gaffe, attese, momenti imbarazzanti e celebrità rispolverate, il Festival di Sanremo 2022 sta per cominciare: lo sa bene Donatella Rettore, che sarà in gara insieme a Ditonellapiaga con la canzone Chimica. Peccato che la divina interprete di Lamette e Kobra abbia rischiato di spoilerare in largo anticipo il brano sanremese… Andiamo a scoprire il perché. LEGGI ANCHE: — Sanremo 2022, Massimo Ranieri perchè non era sul Green carpet? Cosa ha dichiarato al TG 1 sulla sua esibizione al Festival Donatella Rettore rischia di spoilerare in diretta tv il brano che ha portato in gara al Festival di Sanremo 2022: la cantante è stata ... Leggi su funweek (Di martedì 1 febbraio 2022) Tra gaffe, attese, momenti imbarazzanti e celebrità rispolverate, il Festival dista per cominciare: lo sa bene Donatella, che sarà in gara insieme acon laChimica. Peccato che la divina interprete di Lamette e Kobra abbiato diin largo anticipo il brano sanremese… Andiamo a scoprire il perché. LEGGI ANCHE: —, Massimo Ranieri perchè non era sul Green carpet? Cosa ha dichiarato al TG 1 sulla sua esibizione al Festival Donatelladiintv il brano che ha portato in gara al Festival di: la cantante è stata ...

Advertising

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - IlContiAndrea : I voti delle prove generali: #Mahmood #Blanco, #Emma e #Irama splendono, #LaRappresentantediLista punta al podio, g… - SoniaLaVera : RT @viaggrego: #Sanremo, nessun #ObbligoVaccinale per i #Cantanti #Under50: “La #Rai non può chiedere Dati #Sensibili per la #Selezione” ht… - Giovann91620348 : La Rai non può chiedere lo stato vaccinale dei cantanti perché si tratta di dati sensibili! E allora perché un neg… -