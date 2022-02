Sanremo 2022: i look dei conduttori (Di martedì 1 febbraio 2022) Drusilla Foer con un abito Atelier Rina Milano Il 72° Festival di Sanremo sposa l’ecosostenibilità anche sul fronte moda, almeno in parte. La conduttrice di PrimaFestival Roberta Capua, come vi abbiamo già raccontato, ha deciso di indossare capi già presenti nel suo armadio in nome della “moda circolare”, ma non sarà l’unica: scelte di questo genere sono state fatte anche da alcune donne dell’Ariston, che accompagneranno Amadeus nel corso delle cinque serate. Partiamo da Ornella Muti, presente nella serata d’esordio. Come annunciato dalla figlia Naike Rivelli sui social, l’iconica attrice ha abbandonato Giorgio Armani per scegliere brand ecofashion, più in linea con la sua attuale filosofia: a vestirla sarà Francesco Scognamiglio, mentre gli accessori che ha portato con sè nella città dei Fiori sono targati Miomojo, Ottica de Donno, Roger Vivier e German Ohr. Tra ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 febbraio 2022) Drusilla Foer con un abito Atelier Rina Milano Il 72° Festival disposa l’ecosostenibilità anche sul fronte moda, almeno in parte. La conduttrice di PrimaFestival Roberta Capua, come vi abbiamo già raccontato, ha deciso di indossare capi già presenti nel suo armadio in nome della “moda circolare”, ma non sarà l’unica: scelte di questo genere sono state fatte anche da alcune donne dell’Ariston, che accompagneranno Amadeus nel corso delle cinque serate. Partiamo da Ornella Muti, presente nella serata d’esordio. Come annunciato dalla figlia Naike Rivelli sui social, l’iconica attrice ha abbandonato Giorgio Armani per scegliere brand ecofashion, più in linea con la sua attuale filosofia: a vestirla sarà Francesco Scognamiglio, mentre gli accessori che ha portato con sè nella città dei Fiori sono targati Miomojo, Ottica de Donno, Roger Vivier e German Ohr. Tra ...

