Ragazzo sfigurato con una coltellata a Bologna: arrestato 16enne, sui social aveva pubblicato un video in cui si vantava del gesto (Di martedì 1 febbraio 2022) Un 16enne con diversi precedenti di polizia è stato arrestato dai carabinieri e portato in un istituto di pena minorile. È accusato di aver accoltellato in pieno volto un Ragazzo di 17 anni che la sera del 7 gennaio scorso si trovava vicino alla fermata degli autobus di Piazza Bracci, a San Lazzaro di Savena, comune della città metropolitana di Bologna. Ad aggravare la posizione del 16enne è stato anche un filmato, acquisito dagli investigatori, che il minore pubblicò in diretta su un social network e nel quale si vantava di “avere accoltellato due persone innocenti e di essere ancora libero“. Nel video pronunciava inoltre frasi oltraggiose contro le forze di polizia che non erano riuscite ad arrestarlo. In merito alla seconda aggressione citata dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Uncon diversi precedenti di polizia è statodai carabinieri e portato in un istituto di pena minorile. È accusato di aver accoltellato in pieno volto undi 17 anni che la sera del 7 gennaio scorso si trovava vicino alla fermata degli autobus di Piazza Bracci, a San Lazzaro di Savena, comune della città metropolitana di. Ad aggravare la posizione delè stato anche un filmato, acquisito dagli investigatori, che il minore pubblicò in diretta su unnetwork e nel quale sidi “avere accoltellato due persone innocenti e di essere ancora libero“. Nelpronunciava inoltre frasi oltraggiose contro le forze di polizia che non erano riuscite ad arrestarlo. In merito alla seconda aggressione citata dal ...

Advertising

lucafaccio : RT @fattoquotidiano: Ragazzo sfigurato con una coltellata a Bologna: arrestato 16enne, sui social aveva pubblicato un video in cui si vanta… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Ragazzo sfigurato con una coltellata a Bologna: arrestato 16enne, sui social aveva pubblicato un video in cui si vanta… - fattoquotidiano : Ragazzo sfigurato con una coltellata a Bologna: arrestato 16enne, sui social aveva pubblicato un video in cui si va… - Carlino_Bologna : Bologna, ragazzo sfigurato a coltellate: arrestato 16enne -