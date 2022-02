Omicidio nell' Agrigentino | 24enne ucciso in piazza

Advertising

reportrai3 : Alberto Volo, il 14 luglio 2016, sarà interrogato da Roberto Tartaglia e Nino di Matteo. E rivela un fatto inedito… - reportrai3 : Omicidio Mattarella: anche dopo l'archiviazione della pista nera, la Procura di Bologna continua a indagare su nuov… - QdSit : Un giovane di 24 anni è stato ucciso a colpi di pistola in piazza Progresso a Raffadali, nell'Agrigentino. ...… - SILVIALUCISANO : ALTRO OMICIDIO DI STATO! NELL' INDIFFERENZA DELLA MASSA SVEGLIA!! MA QUANDO TOCCHERA' AI VOSTRO FIGLI FORSE VI SVE… - AnsaLombardia : Nuovi accertamenti a casa Pasetti per l'omicidio di Gigi Bici. Verifiche nell'abitazione vicino a cui fu trovato il… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio nell

Un 24enne, Vincenzo Gabriele Rampello, è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco a Raffadali,'Agrigentino. L'è stato commesso in piazza Progresso. Sul posto i carabinieri della locale stazione dell'Arma e del comando provinciale di Agrigento, che indagano, hanno trovato nove ......processo per l'di Giuseppe Nirta , ucciso a 52 anni il 9 giugno 2017 nella Murcia a colpi di pistola mentre rientrava casa. Aveva precedenti per traffico di droga ed era stato coinvolto'...(ANSA) - RAFFADALI, 01 FEB - Un 24enne, Vincenzo Gabriele Rampello, è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco a Raffadali, nell'Agrigentino. L'omicidio è stato commesso in piazza Progresso.Il delitto è avvenuto in campagna, nell'ovile dell'allevatore ... Al momento non è chiara la dinamica dell'omicidio, si sa solo che è stato ucciso da un colpo di fucile. Murgia era conosciuto "come un ...