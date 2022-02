L'attrice dovrebbe studiare per bene i libri di storia (Di martedì 1 febbraio 2022) Bologna Shoah Memorial guarda le foto Molto è stato detto sull’Olocausto, da alcuni è stato pure negato. Ma che non fosse «un problema di razza», ecco, forse questa non era ancora stata detta. Whoopy Goldberg, 66 anni, attrice straordinaria e premio Oscar per il film Ghost (1990), ha sconvolto pubblico e conduttori con una dichiarazione shock sull’Olocausto, per la quale si è attirata moltissime critiche. Leggi anche › Quarantena, Whoopi Goldberg cucina su Tik Tok ma il risultato è disastroso ... Leggi su iodonna (Di martedì 1 febbraio 2022) Bologna Shoah Memorial guarda le foto Molto è stato detto sull’Olocausto, da alcuni è stato pure negato. Ma che non fosse «un problema di razza», ecco, forse questa non era ancora stata detta. Whoopy Goldberg, 66 anni,straordinaria e premio Oscar per il film Ghost (1990), ha sconvolto pubblico e conduttori con una dichiarazione shock sull’Olocausto, per la quale si è attirata moltissime critiche. Leggi anche › Quarantena, Whoopi Goldberg cucina su Tik Tok ma il risultato è disastroso ...

Advertising

simonini_carla : RT @marcello8181: Soleil dovrebbe essere contenta: Delia, si fa da parte ed avrà Alex tutto per sé. Quindi, come mai si lamenta? Fatevi due… - ASilviarimembri : RT @marcello8181: Soleil dovrebbe essere contenta: Delia, si fa da parte ed avrà Alex tutto per sé. Quindi, come mai si lamenta? Fatevi due… - pamycin : RT @marcello8181: Soleil dovrebbe essere contenta: Delia, si fa da parte ed avrà Alex tutto per sé. Quindi, come mai si lamenta? Fatevi due… - iwantoeatyourp : RT @marcello8181: Soleil dovrebbe essere contenta: Delia, si fa da parte ed avrà Alex tutto per sé. Quindi, come mai si lamenta? Fatevi due… - marcello8181 : Soleil dovrebbe essere contenta: Delia, si fa da parte ed avrà Alex tutto per sé. Quindi, come mai si lamenta? Fate… -