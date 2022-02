Intervista a Sebastiano Ardita: 'Macché riforme, la politica non scontenterà mai le toghe' (Di martedì 1 febbraio 2022) Come legge i risultati del referendum indetto dall'Anm? Li leggo nel modo più semplice possibile: più di un quarto degli iscritti alla Anm è a favore dell'attuale sistema di elezione ed a ciò che ne ... Leggi su ilriformista (Di martedì 1 febbraio 2022) Come legge i risultati del referendum indetto dall'Anm? Li leggo nel modo più semplice possibile: più di un quarto degli iscritti alla Anm è a favore dell'attuale sistema di elezione ed a ciò che ne ...

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Sebastiano Intervista a Sebastiano Ardita: 'Macché riforme, la politica non scontenterà mai le toghe' In questa lunga intervista il dottor Sebastiano Ardita , Consigliere togato del Csm, già Direttore dell'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento del Dap, ci dice molte cose importanti. Innanzitutto boccia la proposta ...

Sebastiano Ardita: ''La giustizia non può essere condizionata da media o poteri forti'' ...il consigliere togato al Csm Sebastiano Ardita legge i risultati del referendum indetto lo scorso giovedì 27 gennaio dall'Anm . " Li leggo nel modo più semplice possibile ", rivela in un'intervista ...

