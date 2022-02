Discord | cos’è | come funziona e come creare i canali

Leggi su helpmetech

(Di martedì 1 febbraio 2022) Diffusa in particolar modo tra i gamersè una piattaforma online ma andiamo a scoprire nel dettaglioè nataapp di comunicazione per gli appassionati di videogiochi ed è ormai sempre più diffusa. Ma non solo, poiché consente di gestire grandi gruppi di persone e permette di passare in maniera piuttosto fluida dalle chat scritte alle chiamate alle videochiamate, molte persone l’hanno adottata per rimanere in contatto con i propri cari o per organizzare varie attività da remotole lezioni online, le comunicazioni in famiglia o ...