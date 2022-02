CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI MAURIZIO ZAMPARINI (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Pordenone Calcio esprime il proprio profondo , guida del Club neroverde tra il 1986 e il 1987, stimata figura del mondo del calcio come massimo dirigente di Palermo e Venezia oltre che dell’imprenditoria. Il presidente Mauro Lovisa, il presidente onorario Giampaolo Zuzzi, i soci, i direttori Giancarlo Migliorini, Matteo Lovisa ed Emanuele Berrettoni, l’allenatore Bruno Tedino e tutti i tesserati neroverdi esprimono le proprie condoglianze alla famiglia ZAMPARINI. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Pordenone Calcio esprime il proprio profondo , guida del Club neroverde tra il 1986 e il 1987, stimata figura del mondo del calcio come massimo dirigente di Palermo e Venezia oltre che dell’imprenditoria. Il presidente Mauro Lovisa, il presidente onorario Giampaolo Zuzzi, i soci, i direttori Giancarlo Migliorini, Matteo Lovisa ed Emanuele Berrettoni, l’allenatore Bruno Tedino e tutti i tesserati neroverdi esprimono le proprie condoglianze alla famiglia. Powered by WPeMatico

Inter : L'Inter si unisce al cordoglio di tutto il mondo del calcio italiano per la scomparsa di Maurizio Zamparini. #FCIM - SerieA : Ci ha lasciati Maurizio Zamparini, uomo di calcio il cui nome resterà per sempre legato al nostro campionato. La Le… - riotta : Caro Tito #Stagno leggo del cordoglio per la tua scomparsa, cui mi associo, e ricordo le critiche che subisti da cr… - udine20 : CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI MAURIZIO ZAMPARINI - - BolognaSpazio : RT @BfcOfficialPage: Il Bologna Fc 1909 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Maurizio Zamparini e rivolge alla famiglia le più… -