Argot Studio presenta “Il Bambolo” dal 10 al 13 febbraio

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dal 10 al 13Ilcon Linda Caridi e la regia di Giampiero Judica: un monologo, scritto da Irene Petra Zani, per una Donna e ungonfiabile. La coppia si trova al mare, su una spiaggia. Lei non sa nuotare e nemmeno il. Potrebbe essere estate, ma la Donna si nasconde dentro a un enorme cappotto impermeabile, le cui dimensioni la fanno sembrare una bambina che ha rubato i vestiti dei grandi. La Donna e ilstanno insieme da più diecimila anni. Il loro amore è difficilmente degradabile. Come la plastica. Come un’illusione. La plastica non è solo del, è il materiale principale della scena e dei costumi, che rafforzano la dimensione non realistica e l’identificazione nella ...