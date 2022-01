Ued | lite tra Gemma Galgani e Nadia | ' sei subdola'

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è tornati a parlare diall'interno della puntata di Uomini e Donne di lunedì 31 gennaio 2022. Dopo la rapida interruzione della conoscenza con Massimiliano, il quale è rimasto colpito da un'altra donna di nome, la dama di origini piemontesi ha cercato dei chiarimenti, sentendosi anche definire una bambina. Dopodiché è nata una discussione accesa che ha coinvolto! Uomini e Donne, Massimiliano chiarisce tutto e conferma le sue intenzioni Tutto ha avuto inizio quando l'opinionista Cipollari ha voluto parlare con Massimiliano, il cavaliere che scaricòper uscire con. Ebbene, Tina, che viene quasi sempre colpevolizzata per gli insuccessi amorosi della dama piemontese, ha chiesto a Massimiliano se per caso lui avesse ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ued lite

Tornando a Matteo, lasi fa sempre più accesa: 'Non mi guardare più in faccia quando entri' . ... cosa non torna secondo Tina, Gianni e il web Nel frattempo, Matteo Ranieri anon trattiene le ...Uomini e Donne: furiosatra Armando Incarnato e Matteo Ranieri, che scoppia a piangere In queste ultime ore c'è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne . E come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it c'è stato ...Mentre Gemma Galgani continua a mostrarsi delusa, nel corso della registrazione avvenuta oggi, il tronista si è scontrato con il cavaliere napoletano ...Secondo il racconto della padrona di casa, due ragazze hanno contattato la redazione fornendo loro dei racconti sulla corteggiatrice di Luca Salatino un po' pesanti ...