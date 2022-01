Tuta da sci completamente riciclabile, la sostenibilità RadiciGroup a Milano Unica (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un completo da sci realizzato con filati provenienti dal riciclo e riciclabile a fine vita, senza rinunciare a stile, design e prestazioni tecniche: è questo il biglietto da visita di RadiciGroup alla 34ª edizione di Milano Unica, in programma 1 e 2 febbraio alla Fiera di Milano Rho. All’interno dell’Innovation Area di TexClubTec, la sezione Tessili tecnici e funzionali di Sistema Moda Italia, si potrà toccare con mano la nuova divisa dello Sci Club RadiciGroup, ideata da RadiciGroup in collaborazione con il brand di abbigliamento sportivo DKB. “Il completo, composto da giacca e pantaloni – sottolinea Marco De Silvestri, Direttore Sales&Marketing, Apparel and Technical di RadiciGroup Advanced Textile Solutions – è caratterizzato da un tessuto ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un completo da sci realizzato con filati provenienti dal riciclo ea fine vita, senza rinunciare a stile, design e prestazioni tecniche: è questo il biglietto da visita dialla 34ª edizione di, in programma 1 e 2 febbraio alla Fiera diRho. All’interno dell’Innovation Area di TexClubTec, la sezione Tessili tecnici e funzionali di Sistema Moda Italia, si potrà toccare con mano la nuova divisa dello Sci Club, ideata dain collaborazione con il brand di abbigliamento sportivo DKB. “Il completo, composto da giacca e pantaloni – sottolinea Marco De Silvestri, Direttore Sales&Marketing, Apparel and Technical diAdvanced Textile Solutions – è caratterizzato da un tessuto ...

Advertising

Pasqua57811412 : RT @Bollicina15_: Porcelliniiii…??????, visto come vanno le cose oggi, su Twitter, io ci provo a postarvi la foto che aspettate, ma se poi mi… - PieroTersigni : RT @Bollicina15_: Porcelliniiii…??????, visto come vanno le cose oggi, su Twitter, io ci provo a postarvi la foto che aspettate, ma se poi mi… - danilogaliero05 : RT @Bollicina15_: Porcelliniiii…??????, visto come vanno le cose oggi, su Twitter, io ci provo a postarvi la foto che aspettate, ma se poi mi… - Jocker701 : RT @Bollicina15_: Porcelliniiii…??????, visto come vanno le cose oggi, su Twitter, io ci provo a postarvi la foto che aspettate, ma se poi mi… - AndyAldo75 : RT @Bollicina15_: Porcelliniiii…??????, visto come vanno le cose oggi, su Twitter, io ci provo a postarvi la foto che aspettate, ma se poi mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuta sci Quando esce Upload 2 ... serie tv comedy sci - fi creata dal vincitore di un Emmy Award Greg Daniels , che è anche ... Oltre a supermercati automatici e strumenti di comunicazione futuristici, esiste ad esempio anche la 'tuta ...

Chi è Franco Frattini, il preferito di Matteo Salvini per la Presidenza della Repubblica In entrambi i casi Frattini era in vacanza, e in un'occasione rispose in un'intervista direttamente in tuta da sci, durante l' attacco di Israele a Gaza . Sicuramente Franco Frattini è un personaggio ...

Il look del giorno, come rendere elegante la tuta da... Io Donna Passione neve: non solo performance sportiva, ma l’arte di guardare l’invisibile Sciare mette in relazione con la verticalità e la velocità che ne deriva, unisce tecnica e dimensione ludica e insegna un dialogo non scontato con la natura.

La tuta ha rivoluzionato il rapporto tra abiti e identità di genere Inventata dai futuristi italiani e poi assurta a divisa dei lavoratori, dei carcerati, degli astronauti e dei supereroi, la tuta a pezzo unico universalizza una certa idea di maschilità. Nata per velo ...

... serie tv comedy- fi creata dal vincitore di un Emmy Award Greg Daniels , che è anche ... Oltre a supermercati automatici e strumenti di comunicazione futuristici, esiste ad esempio anche la '...In entrambi i casi Frattini era in vacanza, e in un'occasione rispose in un'intervista direttamente inda, durante l' attacco di Israele a Gaza . Sicuramente Franco Frattini è un personaggio ...Sciare mette in relazione con la verticalità e la velocità che ne deriva, unisce tecnica e dimensione ludica e insegna un dialogo non scontato con la natura.Inventata dai futuristi italiani e poi assurta a divisa dei lavoratori, dei carcerati, degli astronauti e dei supereroi, la tuta a pezzo unico universalizza una certa idea di maschilità. Nata per velo ...