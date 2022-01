Sampdoria, obiettivo ritorno di Defrel (Di lunedì 31 gennaio 2022) Continuano i contatti tra la Sampdoria e il Sassuolo per Gregoire Defrel. Il club ligure vorrebbero riportare a Genova l’attaccante francese, che ha già indossato la maglia blucerchiata nel 2018 -2019 realizzando 11 gol. Un giocatore che Marco Giampaolo conosce molto bene. La trattativa, però, non è semplice visto l’ingaggio alto, e il Sassuolo prima di cederlo vuole inserire un altro attaccante nell’organico. Intanto lascia ufficialmente la Sampdoria il difensore Radu Dragusin che torna alla Juve proprietaria del cartellino. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Continuano i contatti tra lae il Sassuolo per Gregoire. Il club ligure vorrebbero riportare a Genova l’attaccante francese, che ha già indossato la maglia blucerchiata nel 2018 -2019 realizzando 11 gol. Un giocatore che Marco Giampaolo conosce molto bene. La trattativa, però, non è semplice visto l’ingaggio alto, e il Sassuolo prima di cederlo vuole inserire un altro attaccante nell’organico. Intanto lascia ufficialmente lail difensore Radu Dragusin che torna alla Juve proprietaria del cartellino. SportFace.

