Raffaella Carrà, in arrivo uno speciale evento su Rai1 per omaggiarla (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono passati ormai diversi mesi da quell'infausto 5 luglio 2021, che ha segnato la scomparsa di una tra le più grandi icone italiane di sempre: Raffaella Carrà. Tanti sono stati gli omaggi che, nel periodo successivo, si sono susseguiti per celebrare il mito della Signora della Tv. Dalle repliche di Carramba! Che sorpresa, fino alle … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

