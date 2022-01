Portogallo, estrema destra Chega ottiene oltre 7% e 12 seggi (Di lunedì 31 gennaio 2022) A fronte della netta vittoria dei socialisti del premier Antonio Costa, in Portogallo il partito di estrema destra Chega (Basta) nelle elezioni politiche di ieri ha ottenuto il 7,15% dei voti, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) A fronte della netta vittoria dei socialisti del premier Antonio Costa, inil partito di(Basta) nelle elezioni politiche di ieri ha ottenuto il 7,15% dei voti, ...

Advertising

TgLa7 : #Portogallo, #exitpoll: in testa #Costa. Il Partito Socialista otterrebbe tra il 37% e il 42% dei voti. Estrema de… - Agenzia_Ansa : Voto in Portogallo: in testa Costa, l'estrema destra cresce #ANSA - fattoquotidiano : Elezioni Portogallo, trionfo per il premier uscente Antonio Costa: maggioranza assoluta. Finita l’alleanza con l’es… - matteoparlato : RT @mascaweb: #Legislativas2022 #Portogallo Trionfo del @PES_PSE in tutto il Paese. L'opposizione (interna al governo) dell'estrema sinistr… - Majden3 : RT @ZiaLulli1: L'estrema destra di Chega diventa il terzo partito in #Portogallo, ma non sfonda. A me, 'sti sondaggi della vigilia che punt… -