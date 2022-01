Mihaila all’Atalanta | colpo o scommessa?

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 31 gennaio 2022)? Su Valentinultimo acquisto dell’Atalanta bisognerebbe rispolverare un vecchio slogan: ‘i fatti separati dalle opinioni’. O, come diceva un allenatore bergamasco ex atalantino che stimiamo molto (Vavassori, tanto per non fare nomi), per giudicare un calciatore e soprattutto un attaccante prendi in mano il Panini (l’almanacco) e guardi la sua scheda. Lì c’è il suo profilo. I numeri non tradiscono. E riguardo ai numeri non sono molto incoraggianti: l’anno scorso, in Serie A col Parma, bloccato da un infortunio muscolare tra ottobre e dicembre, poi in campo tra gennaio e aprile e quindi anche un anno fa in Atalanta-Parma 3-0, il 6 gennaio 2021. Quando entra al 10? del primo tempo per sostituire Karamoh infortunato e piazzarsi sulla destra dell’attacco gialloblù. In tutto il campionato ...