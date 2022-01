Manchester United: concesso più tempo per interrogare Greenwood (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ieri sera Mason Greenwood, giocatore del Manchester United, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di stupro e aggressione. Come riporta la BBC, è stato concesso più tempo per interrogare il ventenne. Questo il commento delle forze dell’ordine: “Le indagini sono in corso e alla vittima viene offerto un supporto specialistico. Ricordiamo di evitare qualsiasi commento o condivisione di immagini che potrebbero compromettere il diritto della vittima all’anonimato per tutta la vita, o rischiare di pregiudicare un’indagine ancora aperta”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ieri sera Mason, giocatore del, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di stupro e aggressione. Come riporta la BBC, è statopiùperil ventenne. Questo il commento delle forze dell’ordine: “Le indagini sono in corso e alla vittima viene offerto un supporto specialistico. Ricordiamo di evitare qualsiasi commento o condivisione di immagini che potrebbero compromettere il diritto della vittima all’anonimato per tutta la vita, o rischiare di pregiudicare un’indagine ancora aperta”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #ManchesterUnited: arrestato #Greenwood con l’accusa di stupro - Agenzia_Ansa : Calcio, Greenwood è stato arrestato per abusi e violenze denununciati dalla fidanzata. Non giocherà e non si allene… - ilpost : Il Manchester United ha sospeso il proprio attaccante Mason Greenwood, accusato di aggressione e stupro - sportface2016 : #ManchesterUnited | Concesso più tempo alle forze dell'ordine per interrogare #Greenwood - ThijsUtd : RT @Mohamed_therad: @FabrizioRomano Is Manchester United interested in Mauro Arambarri? -