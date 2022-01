Lorenzo Insigne, l’amore che manca (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ho pensato a lungo che quando (e se) Insigne avesse firmato per un’altra squadra ci sarei rimasto molto male, che mi sarebbe dispiaciuto moltissimo. Quel giorno a un certo punto di questo gennaio, insieme alla calza della Befana, è arrivato. Beh, mi ero sbagliato sul mio conto, ma non del tutto. Quando ho letto i primi tweet che davano ormai per certa la firma del capitano del Napoli sul contratto sontuoso offerto dal Toronto, sono stato zitto. Per due, tre, quattro giorni, non ho commentato, non ho scambiato messaggi con gli amici, ho lasciato che questa notizia andasse nel cumulo dentro il quale – come i panni sporchi nel cesto della biancheria – vanno tutte le nuove a fine giornata, sperando forse che diventasse vecchia, trasformandosi in cosa sulla quale non avremmo dovuto nemmeno farci due pettegolezzi. Perché mi comportavo così? E soprattutto per quale motivo ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ho pensato a lungo che quando (e se)avesse firmato per un’altra squadra ci sarei rimasto molto male, che mi sarebbe dispiaciuto moltissimo. Quel giorno a un certo punto di questo gennaio, insieme alla calza della Befana, è arrivato. Beh, mi ero sbagliato sul mio conto, ma non del tutto. Quando ho letto i primi tweet che davano ormai per certa la firma del capitano del Napoli sul contratto sontuoso offerto dal Toronto, sono stato zitto. Per due, tre, quattro giorni, non ho commentato, non ho scambiato messaggi con gli amici, ho lasciato che questa notizia andasse nel cumulo dentro il quale – come i panni sporchi nel cesto della biancheria – vanno tutte le nuove a fine giornata, sperando forse che diventasse vecchia, trasformandosi in cosa sulla quale non avremmo dovuto nemmeno farci due pettegolezzi. Perché mi comportavo così? E soprattutto per quale motivo ...

sscnapoli : 1??1??5?? volte Lorenzo Insigne! Il Capitano eguaglia Diego Armando Maradona nella classifica marcatori azzurri!… - OptaPaolo : 115 - Lorenzo Insigne ha raggiunto Diego Armando Maradona (115 gol) al 3° posto nella classifica dei migliori marca… - montevarchi : Insigne Collegiata di San Lorenzo, particolare dell'antico portone in legno di accesso in chiesa. Foto di Ieditoiu… - sportli26181512 : Napoli, per il dopo Insigne c'è Januzaj a zero: iniziati i contatti con l'entourage: In casa Napoli c'è un dubbio l… - riccardo_n10 : #Napoli | Idea concreta per il sostituto di #Insigne ?? -