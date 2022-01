Lady Gaga pronta a tornare a recitare: “Voglio interpretare Maria…” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lady Gaga continua a fare promozione ad House of Gucci, ma guarda anche al suo futuro professionale. In una nuova intervista rilasciata a Deadline, la popstar di Judas ha svelato qual è il personaggio che vorrebbe interpretare al cinema in un nuovo film. “Ho interpretato un personaggio reale e e contemporaneo in House of Gucci, ma adesso ho un altro desiderio. Sai cosa, ho sempre voluto interpretare Maria Maddalena. Ma penso che sia perché ero affascinata dalla sua crescita, perché era vista come questa donna di strada che era essenzialmente la fidanzata di Gesù e lavò i piedi a Cristo. È in così tante opere, ha un’esistenza iconica ed è così importante. Lei era lì all’ascensione. Era presente anche alla crocifissione. È un pezzo essenziale della storia, ma è anche vista come una figura oscura, una poco di buono. Lei è ... Leggi su biccy (Di lunedì 31 gennaio 2022)continua a fare promozione ad House of Gucci, ma guarda anche al suo futuro professionale. In una nuova intervista rilasciata a Deadline, la popstar di Judas ha svelato qual è il personaggio che vorrebbeal cinema in un nuovo film. “Ho interpretato un personaggio reale e e contemporaneo in House of Gucci, ma adesso ho un altro desiderio. Sai cosa, ho sempre volutoMaria Maddalena. Ma penso che sia perché ero affascinata dalla sua crescita, perché era vista come questa donna di strada che era essenzialmente la fidanzata di Gesù e lavò i piedi a Cristo. È in così tante opere, ha un’esistenza iconica ed è così importante. Lei era lì all’ascensione. Era presente anche alla crocifissione. È un pezzo essenziale della storia, ma è anche vista come una figura oscura, una poco di buono. Lei è ...

