Firenze | lo striscione dei tifosi della Juve contro quelli viola | ' Non contate un c***o'

Advertising

Gazzetta_it : Vlahovic, rabbia viola: al Ponte Vecchio striscione con Commisso truccato da Joker - JanoSavina : RT @vicyago66: Breaking news: uno dei gobbi che ha messo lo striscione a Firenze, ha iniziato una dieta ferrea... mangerà il semolino x alm… - GianLeopold : RT @vicyago66: Breaking news: uno dei gobbi che ha messo lo striscione a Firenze, ha iniziato una dieta ferrea... mangerà il semolino x alm… - vicyago66 : Breaking news: uno dei gobbi che ha messo lo striscione a Firenze, ha iniziato una dieta ferrea... mangerà il semol… - BioNeonHero : RT @OgnissFla: Lo striscione di oggi dei tifosi della #Juventus a #Firenze è un pesantissimo atto contro tutta una piazza. Qualcosa di diff… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze striscione

Leggi anche > Nella giornata di ieri, all'esterno dello stadio Artemio Franchi, è comparso infatti unofirmato dai Viking Juve. 'Divanto e gloria? Ma nemmeno i vostri giocatori ne ...... è non aver compreso fino in fondo l'identità che è da collante fra Fiorentina e. Non è ... Averlo 'profanato', tra l'altro, nella notte con unoignobile da parte di teppisti e non ...Firenze ancora in subbuglio per il caso Vlahovic. Dopo l'ennesimo passaggio di una stella della Fiorentina agli odiati rivali della Juventus, con tanto di striscioni pieni di insulti e ...Continuano a far discutere gli striscioni affissi allo stadio Franchi e non solo vergati in caratteri bianconeri e rivendicati dalla tifoseria juventina in un blitz di ieri a Firenze e ...