Calendario Test MotoGP 2022: date Sepang e Mandalika. Programma, orari, tv (Di lunedì 31 gennaio 2022) La stagione di MotoGP è ormai alle porte e ci si prepara agli ormai abituati Test pre-season importanti per andare a definire lo sviluppo da seguire sulle nuove moto. Le sessioni ufficiali con tutti i piloti in pista prenderanno il via a partire dal 5 febbraio sulla pista di Sepang (Malesia). Una due-giorni nella quale i team e i piloti dovranno fare i conti con le temperature della pista malese, che metteranno a dura prova i mezzi a disposizione. La settimana successiva ci si sposterà in Indonesia, sul circuito di Mandalika, dove dall'11 al 13 febbraio si dovranno elaborare altri dati funzionali ai programmi delle squadre. Indubbiamente saranno delle giornate molto intense dal momento che le possibilità di intervento nel corso dell'annata saranno limitate e riguarderanno per lo più regolazioni e ...

