Bimba morta di Covid, i voli della speranza: "Io, pilota con il cuore spezzato" (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ha trasportato a Roma la bambina calabrese di due anni malata di Covid , gravissima, poi morta il giorno dopo all'ospedale. "Quando succede ti crolla il mondo addosso", confida Filippo Monesi , 41 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ha trasportato a Roma la bambina calabrese di due anni malata di, gravissima, poiil giorno dopo all'ospedale. "Quando succede ti crolla il mondo addosso", confida Filippo Monesi , 41 ...

RaiNews : È morta al Bambino Gesù la bimba di due anni arrivata ieri da Catanzaro a Roma in gravi condizioni dopo aver contra… - fanpage : Cosa è successo alla piccola Ginevra, la bimba calabrese di 2 anni morta per Covid-19 all’ospedale Bambino Gesù di… - IVergogna : @Open_gol Bastardi....la.bimba di 2 anni e morta perché il.covid lo.ha preso in.ospedale...la verità è un altra....… - Max_Alle : RT @EdoardoBuffoni: In tutta la Calabria (quasi 2 milioni di abitanti) non c’è un reparto di terapia intensiva pediatrica. Nemmeno un singo… - Alessio17 : RT @EdoardoBuffoni: In tutta la Calabria (quasi 2 milioni di abitanti) non c’è un reparto di terapia intensiva pediatrica. Nemmeno un singo… -