Aromaticae Formulae La Pelagia | a Benevento ritornano i profumi di Iside

(Di lunedì 31 gennaio 2022) di Fiorella Franchini Viaggiano nel tempo le essenze preziose, dall’Oriente alla Campania Felix attraverso il Mediterraneo e tornano, come duemila anni fa, a evocare il mistero di una regina. Nella mitologia dell’antico Egittoera la dea della magia, della fertilità e della maternità, una delle nove divinità più importanti del pantheon egizio. In epoca ellenistica e poi in quella romana il suo culto si diffuse a Roma, a Neapolis, a Puteoli e, al seguito di soldati e mercanti, soprattutto alessandrini che negli empori campani commerciavano grano e beni di lusso. Le furono attribuite l’invenzione del matrimonio e la protezione delle navi e la devozione alle sue virtù ha lasciato segni tangibili nelle pitture delle domus e nei templi di Pompei e di Napoli, al Campo Marzio dell’Urbe e ache ospitarono due dei più ...