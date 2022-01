“Accademia Carrara, troppo esiguo il compenso per le opere prestate a Shanghai” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Bergamo. Bergamo Bene Comune all’attacco della gestione dell’Accademia Carrara. Il comitato ha diffuso una nota in cui spiega che ritiene troppo esiguo il compenso ricevuto dal museo cittadino per il prestito di alcune sue importanti opere al Bund One Art Museum di Shanghai. Ecco il comunicato: Come riportato dalle cronache, il primo febbraio l’Accademia Carrara riaprirà dopo una settimana di chiusura per procedere alla loro ricollocazione al completo delle 54 opere prestate al Bund One Art Museum di Shanghai e ritornate finalmente al loro posto dopo mesi. Ci lascia francamente sconcertati leggere la cifra ottenuta dal più importante museo della nostra città in cambio del ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Bergamo. Bergamo Bene Comune all’attacco della gestione dell’. Il comitato ha diffuso una nota in cui spiega che ritieneilricevuto dal museo cittadino per il prestito di alcune sue importantial Bund One Art Museum di. Ecco il comunicato: Come riportato dalle cronache, il primo febbraio l’riaprirà dopo una settimana di chiusura per procedere alla loro ricollocazione al completo delle 54al Bund One Art Museum die ritornate finalmente al loro posto dopo mesi. Ci lascia francamente sconcertati leggere la cifra ottenuta dal più importante museo della nostra città in cambio del ...

